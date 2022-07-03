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Сегодня, 07:43

Волкановски повторил достижение Хабиба по числу побед в UFC

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Волкановски.
Фото UFC

Австралийский боец Александр Волкановски защитил чемпионский титул UFC в полулегком весе в поединке против американца Макса Холлоуэя.

Волкановски одержал 12-ю победу в 12 поединках в UFC. 33-летний боец стал четвертым спортсменом в истории лиги, которому покорилось это достижение. До него свои первые 12 боев в промоушене выигрывали Андерсон Силва, Камару Усман и Хабиб Нурмагомедов.

Также Волкановски стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось трижды победить одного и того же соперника в титульных поединках.

Австралиец выступает в UFC с ноября 2016 года. Сегодняшняя победа над Холлоуэем стала для Волкановски третьей — до этого он выигрывал у американца в декабре 2019 года и в июле 2020 года.

Алекс Волкановски
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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