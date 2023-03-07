Владимир Минеев, проходящий службу в зоне СВО, представлен к награде

Российский боец ММА Владимир Минеев, который находится на Украине и проходит службу в зоне специальной военной операции, будет награжден почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ Ульяновской городской думы.

Постановление о награде, подписанное председателем Ульяновской городской думы Ильей Ножечкиным, опубликовано на официальном сайте.

«Согласовать награждение почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» Минеева Владимира Константиновича — председателя общественной организации «Российский союз боевых искусств Ульяновской области», — сообщается в документе.

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка. Он заявил, что приостанавливает карьеру для подготовки к отправке в зону СВО. Несколько недель назад россиянин отправился в зону проведения операции.