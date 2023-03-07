Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:48

Владимир Минеев, проходящий службу в зоне СВО, представлен к награде

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец ММА Владимир Минеев, который находится на Украине и проходит службу в зоне специальной военной операции, будет награжден почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ Ульяновской городской думы.

Постановление о награде, подписанное председателем Ульяновской городской думы Ильей Ножечкиным, опубликовано на официальном сайте.

«Согласовать награждение почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» Минеева Владимира Константиновича — председателя общественной организации «Российский союз боевых искусств Ульяновской области», — сообщается в документе.

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка. Он заявил, что приостанавливает карьеру для подготовки к отправке в зону СВО. Несколько недель назад россиянин отправился в зону проведения операции.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230307/mineev-1856333673.html
Владимир Минеев
ММА
3
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шавкат Рахмонов поднялся на 6-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе

Молдавский: «Для граунд-энд-паунда нужно еще перевести меня, так что пусть Вассел попробует»
Новости
RSS RSS
Все новости