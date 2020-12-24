Владелец Fight Nights пообещал организовать бой между Исмаиловым и Минеевым

Владелец AMC FIGHT NIGHTS Амир Мурадов прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым на турнире в Москве. Минеев вышел в октагон и вызвал Исмаилова на поединок. Между бойцами произошла потасовка, перешедшая в массовую драку.

— Что я могу сказать? Все и так было видно, — сказал Мурадов «СЭ». — Ожидал ли я такой ситуации? Нет, конечно. Когда они уже вошли в октагон, можно было понять, что между ними есть искра.

— Готовы огранизовать между ними бой?

— Конечно, мы не то, что готовы, мы сделаем этот бой.