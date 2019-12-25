Виталий Минаков: «У Исмаилова есть шансы победить Александра Емельяненко»

Российский боец-тяжеловес Виталий Минаков (22 победы, 1 поражение) оценил шансы Магомеда Исмаилова на победу в возможном поединке с Александром Емельяненко.

33-летний Исмаилов неоднократно вызывал 38-летнего Емельяненко на бой. Исмаилов выступает в среднем весе (до 83,9 кг), но, по его словам, будет комфортно чувствовать себя в тяжелом дивизионе (свыше 93 кг).

— У Магомеда Исмаилова есть шансы победить Александра Емельяненко? Если есть, то за счет чего?

— Конечно, есть шансы. Пусть он и меньше в размерах, у него есть удары, есть движение. И такой бой может состояться. Если бой Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым собрал 12 тысяч зрителей, то бой с Александра с Магомедом тем более будет интересен зрителям. Это будет реально конкурентная история, реально интересный бой. Со взаимными шансами на победу.

— Вы бы перебоксировали Александра, как думаете?

— А зачем мне об этом думать? Я — по ММА специалист, не по боксу. Мне такие шоу не интересны.

Исмаилов провел в ММА 18 боев (15 побед, 2 поражения, 1 ничья). У Емельяненко — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. 29 ноября он провел боксерский поединок с Михаилом Кокляевым, нокаутировав его в первом раунде. (Михаил Потапов)