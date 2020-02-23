Российский боец Зубайра Тухугов, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кевина Агилара на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия). В Twitter было опубликовано видео нокаута.

1st Round TKO win for Zubaira Tukhugov over Kevin Aguilar. #UFCAuckland pic.twitter.com/zegxEe1cOx — mma 21+ ? (@mma21plus) February 22, 2020

До этого боя Тухугов провел с мая 2016 года всего один поединок. Сначала он был дисквалифицирован на два года за проваленный допинг-тест. Затем пропустил еще один год из-за потасовки на UFC 229 с участием Хабиба и Конора Макгрегора.

На счету 29-летнего Тухугова — 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА (4-1-1 в UFC). У 31-летнего Агилара — 17 побед, 3 поражения (2-2 в UFC).