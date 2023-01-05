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Сегодня, 12:06

Ветеран UFC Франсиску Триналду покинул организацию

Давид Хачатрян
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Участник первого сезона TUF Brazil, 44-летний ветеран Франсиску Триналду (28-9) окончательно расстался с UFC.

Его контракт закончился еще в октябре 2021-го. Триналду и UFC не пришли к соглашению по поводу нового контракта, пишет MMA Fighting.

Триналду выступал в UFC с 2012 года. Всего в лиге он провел 26 боев. Прошлый бой он проиграл единогласным решением судей Рэнди Брауну (16-4). Бой состоялся 1 октября 2021-го на UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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