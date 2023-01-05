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Сегодня, 12:11

Конор Макгрегор: «Федор — один из лучших бойцов всех времен!»

Конор Макгрегор назвал Федора Емельяненко одним из лучших бойцов всех времен
Давид Хачатрян
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Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) поделился в соцсетях видео тренировки российского тяжеловеса Федора Емельяненко (40-6).
«Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно. Федор!» — прокомментировал видео ирландец.
Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Конор Макгрегор
Федор Емельяненко
ММА
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