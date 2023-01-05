Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) поделился в соцсетях видео тренировки российского тяжеловеса Федора Емельяненко (40-6).

«Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно. Федор!» — прокомментировал видео ирландец.

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.