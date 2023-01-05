Крис Сайборг обвинила Дану Уайта в его конфликте с женой

Действующий чемпион Bellator в полулегком весе Крис Сайборг (26-2) считает, что Дана Уайт спровоцировал конфликт со своей женой на вечеринке в канун Нового года.

«Я посмотрела видео и увидела, как здоровый мужчина агрессивно схватил свою жену за руку и потащил к себе. Это спровоцировало конфликт», — написала Сайборг в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.