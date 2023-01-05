Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:03

Крис Сайборг обвинила Дану Уайта в его конфликте с женой

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Действующий чемпион Bellator в полулегком весе Крис Сайборг (26-2) считает, что Дана Уайт спровоцировал конфликт со своей женой на вечеринке в канун Нового года.

«Я посмотрела видео и увидела, как здоровый мужчина агрессивно схватил свою жену за руку и потащил к себе. Это спровоцировало конфликт», — написала Сайборг в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
ММА
0
Читайте также
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
«Не найдется человека лучше». Гретцки ждет Овечкина на вершине
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов — о конфликте Даны Уайта с женой: «Это очередное проявление американизма»

Ветеран UFC Франсиску Триналду покинул организацию
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости