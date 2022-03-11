В ночь на 12 марта в Майами (США) пройдет турнир Eagle FC 46 на арене FLXcast Arena. В главном поединке вечера единоборств подерутся американец Кевин Ли и его соотечественник Диего Санчеc.

В сo-главном бою турнира встретятся россиянин Ризван Куниев и американец Энтони Хэмилтон.

Смотреть бесплатно прямую трансляцию поединков турнира Eagle FC 46 можно будет на сервисе goflx.com. Для просмотра достаточно зарегистрироваться в данном сервисе. Начало — примерно в 02.00 по московскому времени.

Основной кард Eagle FC 46

Кевин Ли — Диего Санчеc

Ризван Куниев — Энтони Хэмилтон

Рэй Борг — Рики Бандехас

Хандессон Феррейра — Зак Джуузола

Раймонд Магомедалиев — Импа Касанганай

Предварительный кард Eagle FC 46

Ахмед Алиев — Даррелл Хорчер

Икрам Алискеров — На-Шон Баррелл

Ирвин Ривера — Фирдавс Хасанов

Арчи Колган — Дилан Мантелло

Реджи Пена — Ронни Маркес

Томас Уэбб — Тайлер Рэй

Кайо Уругвай — Ситик Мадуев

Мэнни Вало — Ридер Ньюман

Владельцем лиги Eagle FC является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

На счету 29-летнего Кевина Ли в ММА — 18 побед и 9 поражений. У 40-летнего Диего Санчеса 33 победы и 13 поражений.