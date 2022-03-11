Eagle FC 46: Кевин Ли против Диего Санчеcа, Куниев — Хэмилтон. Полный кард турнира и где смотреть трансляцию
В ночь на 12 марта в Майами (США) пройдет турнир Eagle FC 46 на арене FLXcast Arena. В главном поединке вечера единоборств подерутся американец Кевин Ли и его соотечественник Диего Санчеc.
В сo-главном бою турнира встретятся россиянин Ризван Куниев и американец Энтони Хэмилтон.
Смотреть бесплатно прямую трансляцию поединков турнира Eagle FC 46 можно будет на сервисе goflx.com. Для просмотра достаточно зарегистрироваться в данном сервисе. Начало — примерно в 02.00 по московскому времени.
Основной кард Eagle FC 46
Кевин Ли — Диего Санчеc
Ризван Куниев — Энтони Хэмилтон
Рэй Борг — Рики Бандехас
Хандессон Феррейра — Зак Джуузола
Раймонд Магомедалиев — Импа Касанганай
Предварительный кард Eagle FC 46
Ахмед Алиев — Даррелл Хорчер
Икрам Алискеров — На-Шон Баррелл
Ирвин Ривера — Фирдавс Хасанов
Арчи Колган — Дилан Мантелло
Реджи Пена — Ронни Маркес
Томас Уэбб — Тайлер Рэй
Кайо Уругвай — Ситик Мадуев
Мэнни Вало — Ридер Ньюман
Владельцем лиги Eagle FC является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
На счету 29-летнего Кевина Ли в ММА — 18 побед и 9 поражений. У 40-летнего Диего Санчеса 33 победы и 13 поражений.