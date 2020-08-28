Вердум считает Емельяненко величайшим бойцом в истории MMA

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум заявил, что россиянина Федора Емельяненко лучшим бойцом за всю историю MMA.

— Я невероятно уважаю Федора. Я никогда не говорил о нем ничего плохого, — цитирует Вердума MMA Fighting. — А Емельяненко никогда не говорил ничего плохого обо мне. Он просто выходит на ринг и дерется. Как по мне, он величайший в мире тяжеловес. Миочич — чемпион нашего времени, но Емельяненко — величайший боец всех времен.

Вердум дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда победу с помощью болевого приема одержал бразилец.