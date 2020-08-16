Вера нокаутировал О'Мэлли и нанес ему первое поражение в карьере

На турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бой основного карда в легчайшем весе (до 61.2 кг). Эквадорец Марлон Вера победил американца Шона О'Мэлли нокаутом в первом раунде.

27-летний эквадорский боец одержал 16-ю победу (шесть нокаутов) при шести поражениях и одной ничьей. У 25-летнего американца 12 побед (8 нокаутов) при одном поражении.

Главным событием вечера станет титульный бой тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье.