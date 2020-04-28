Веласкеса отчислили из WWE

Руководство WWE отчислило из состава участников лиги экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса, сообщает MMA Fighting. Решение принято в связи с сокращением бюджета промоушена, которое обусловлено кризисом из-за пандемии коронавируса.

Веласкес дебютировал в WWE в октябре прошлого года. Он встретился с другим экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Броком Леснаром и уступил ему.

Последний бой в UFC Веласкес провел в начале прошлого года — он проиграл в первом раунде Фрэнсису Нганну. После этого Веласкес объявил об уходе из промоушена. На счету 37-летнего бойца 14 побед и 3 поражения.