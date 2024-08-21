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Сегодня, 13:17

Василий «Пельмень» Камоцкий проведет чемпионский бой в лиге пощечин главы UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Василий «Пельмень» Камоцкий.
Фото Соцсети

Россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий проведет чемпионский бой против американца Коа Вирнеса в лиге пощечин главы UFC Даны Уайта Power Slap.

Турнир Power Slap cостоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

29 июня россиянин дебютировал в лиге Power Slap. Камоцкий с первого удара нокаутировал поляка Камила Марусаща по прозвищу «Полярный Медведь».

«Пельмень» стал известен в России благодаря YouTube-шоу в России, где он побеждал оппонентов в поединках по пощечинам.

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