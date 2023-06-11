Василевский заявил, что Дариуш вышел и слил бой с Оливейрой

Боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал поединок Бенеила Дариуша против Чарльза Оливейры.

«Наши прогнозы не сбылись от слова совсем. Пришли ли мы к стадии стагнации в легком весе UFC? Мы к ней пришли еще до боя Дариуш — Оливейра. Нельзя сказать, что Оливейра стал совершенно другим и сможет побить Махачева. Так получилось, что Дариуш вообще ничего не показал. Чарльз тоже ничего нереального не сделал. Дариуш был не на «хасияте». Выводов сделать невозможно, потому что это боем назвать нельзя. Дариуш вышел и слил бой в первом раунде без особого сопротивления. Возможно, также Оливейра слил бой Махачеву. Может быть, реванш Оливейры с Исламом будет интереснее. Но я думаю, что результат будет тем же. Даже после такого подъема Оливейра не побьет Ислама», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

11 июня на турнире UFC 289 Чарльз Оливейра одержал победу над Бенеилом Дариушем техническим нокаутом в первом раунде.

22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280 Оливейра встретился с Исламом Махачевым. Во втором раунде победу удушением одержал россиянин, став новым чемпионом UFC в легком весе.