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Василевский техническим нокаутом в первом раунде победил Солонина

Иван Шитик
Корреспондент
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16 декабря в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В одном из поединков основного карда известный боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский провлей бой с представителем поп-ММА Никитой Солониным.

Василевский отправил соперника в нокаут в середине первого раунда.

34-летний Василевский свой последний бой провел в феврале 2022 года на турнире Hardcore FC — Hardcore MMA 22, одержав победу над Исламом Жангоразовым единогласным решением судей. На его счету теперь 37 побед и девять поражений.

29-летний Солонин в июне этого года на турнире промоушена «Наше Дело» победил Александра Новикова раздельным решением судей. В его активе семь побед и шесть поражений.

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