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Сегодня, 23:20

Гукасян рассказал, как Дацик сможет победить Шульского

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Российский боксер Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от боя между тяжеловесами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским в соглавном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По словам Гукасяна, Дацик выиграет бой, если навяжет драку. Боксер будет болеть за Рыжего Тарзана.

«Я пришел зрелище посмотреть. Если честно, я не любитель кулачных боев, я больше за классический бокс. Я пришел больше посмотреть на бой Тимура Мусаева и Дацика с Шульским. Очень интересный, конкурентный бой», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Дацика и Шульского. Их поединок пройдет по правилам бокса. Основной кард турнира начнется в 21.00 мск. В прямом эфире видеотрансляцию боя Дацик — Шульский покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Емельяненко&nbsp;&mdash; Коваленко, Дацик и&nbsp;Василевский: &laquo;Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ&raquo;. Емельяненко — Коваленко, Дацик — Шульский: прямая трансляция боев
Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1057586-gukasian-rasskazal-kak-datsik-smozhet-odolet-shulskogo
Бокс
Вячеслав Дацик
ММА
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