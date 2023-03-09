Василевский считает, что Волков спокойно заберет бой с Романовым

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке россиянина Александра Волкова и молдаванина Александра Романова.

«Не знаю перспектив одного и другого, но Романов точно стилистически неудобен для Волкова. Он хорошо борется, добивает, клинчует. Как раз именно тот боец, который неудобен россиянину. Но у Волкова большой опыт работы с такими соперниками. Многие хотели его побороть и сломать физически. Сам Александр это понимает, но как он подготовится к Романову — это другой вопрос. На бумаге молдавский спортсмен неудобен и серьезен. Фаворитом вижу Волкова. Габариты и техника позволяют ему держать оппонента на расстоянии. Он будет избегать борьбы, не даст себя перевести и будет наносить неприятные удары ногами и руками с дистанции. Постоянное давление измотает Романова. В итоге россиянин спокойно заберет бой по очкам или даже техническим нокаутом», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что бой Александра Волкова и Александра Романова станет со-главным боем турнира UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Волкова 35 побед и 10 поражений, в активе Романова 16 побед и одно поражение.