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Сегодня, 17:16

Кубок RWC-2023 пройдет в Москве

Мария Гусева
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Прошла официальная пресс-конференция перед Кубком RWC-2023 по рестболу. Турнир пройдет на «ВТБ Арене» в Москве в субботу, 18 марта.

В пресс-конференции приняли участие все 6 команд, которым предстоит разыграть главный трофей. Организаторы и участники обсудили предстоящие соревнования и заверили публику, что отдадут все силы ради победы.

Рестбол — новый вид спорта, но у него уже есть уникальные черты и восходящие звезды. В рестбол 3х3 играют на одно кольцо, длительность игры всего 10 минут или до 16 очков, при этом после забитого мяча матч не останавливается. Перед началом проходит короткая схватка за право первым завладеть мячом, а за красивые слэм-данки участники получают дополнительные баллы.

Составы команд на Кубок RWC-2023:

URF (Алиев Рамазан, Ахмедибиров Магомед, Магомедов Махмуд, Магомедов Курбан, Мутаев Шамиль, Дауд Кельбиханов);

SUMO (Абдурахим Ахмедалиев, Карманов Андрей, Шаров Дмитрий, Абдула-Заде Игнатий, Власов Егор);

HYPE (Тимур Никулин, Харун Бозиев, Умар Тесиев, Марат Исаев, Магомед-Эмин Борзаевич);

RUH (Василий Тахтай, Усен Султанов, Арканбек Ерасыл, Бекен Дастан, Ильдар Кудайбергенов);

EVOLVE (Эдуард Вартанян, Алексей Махно, Артур Ахмедов, Ильфат Амиров, Максим Докучаев);

WARRIORS (Ильяс Якубов, Ариф Рапигулиев, Малик Чичаев, Руслан Гасанян, Владимир Алоян).

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