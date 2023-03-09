Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес: когда бой UFC — дата и время начала

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221. Все бои пройдут на арене «The Theater at Virgin Hotels».

В легчайшем весе главного карда россиянин Саид Нурмагомедов встретится с американцем Джонатаном Мартинесом.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Для 30-летнего Саида это будет всего восьмой бой в UFC. На его счету шесть побед и одно поражения, а в ММА — 17 побед и два поражения. У 28-летнего Мартинеса в UFC 11 боев, из которых 8 — победных. В ММА американец провел 21 бой и одержал 17 побед.