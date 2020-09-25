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Вартанян заявил, что хочет бой с Чимаевым. Хамзат ответил

12:13
Эдуард Вартанян. Фото Instagram Чимаев ответил Вартаняну на вызов в комментариях. Фото Instagram
Эдуард Вартанян. Фото Instagram
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян заявил, что хочет провести поединок против шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева.

«Слова словами, дела делами. У UFC проблема, они не могут наи?ти соперника Хамзату Чимаеву. Все отказываются драться с ним. Но я в этом спорте, чтобы сражаться и конкурировать. Готов помочь UFC и провести с Хамзатом пятираундовый бои? в полусреднем весе, хоть на следующей недели. В отличие от его предыдущих соперников, у меня за последние 2 года только победы и положительный рекорд, я провел два пятираундовых боя. Поэтому буду признателен за поддержку, если вы поможете донести эту информацию до Даны Уайта, Шона Шелби и Мика Мейнарда. А я со своей стороны обещаю показать все своими делами и умением», — написал у себя в Instagram Вартанян.

В комментарии под публикацией пришел сам Чимаев и усомнился в возможности боя с Вартаняном.

«Ты не мой уровень, дорогой», — написал Чимаев.

«Давай проверим, дорогой», — ответил Вартанян.

Чимаев ответил Вартаняну на вызов в комментариях. Фото Instagram
Чимаев ответил Вартаняну на вызов в комментариях. Фото Instagram

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