Опубликовано видео наезда машины брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского

Telegram-канал Baza опубликовал видео наезда машины Усмана Нурмагомедова, брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, на полицейского.

На видео показано, как его автомобиль прорывается в аэропорт и сбивает сотрудника полиции. Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов бросили машину на стоянке и улетели в Москву, где их и задержали.