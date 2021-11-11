Опубликовано видео наезда машины брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского
18:14
Telegram-канал Baza опубликовал видео наезда машины Усмана Нурмагомедова, брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, на полицейского.
На видео показано, как его автомобиль прорывается в аэропорт и сбивает сотрудника полиции. Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов бросили машину на стоянке и улетели в Москву, где их и задержали.
Усман Нурмагомедов также выступает в MMA и является бойцом Bellator.
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