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Опубликовано видео наезда машины брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского

18:14
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
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Telegram-канал Baza опубликовал видео наезда машины Усмана Нурмагомедова, брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, на полицейского.

На видео показано, как его автомобиль прорывается в аэропорт и сбивает сотрудника полиции. Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов бросили машину на стоянке и улетели в Москву, где их и задержали.

Усман Нурмагомедов также выступает в MMA и является бойцом Bellator.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/8709

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Евгений Петров все материалы автора
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