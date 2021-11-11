Депутат Милонов: «Если брат Хабиба действительно сбил полицейского, его посадят в тюрьму»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о задержании бойца ММА Усмана Нурмагомедова.

«Сбивать на машине сотрудника полиции — очень плохо, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Лучше вообще никого нигде не сбивать. Конечно, его он действительно сбил полицейского, его однозначно посадят в тюрьму. Без разницы кто ты, депутат Государственной думы или боец ММА, если нарушаешь закон, то ты должен сидеть в тюрьме. В нашей стране все равны перед законом. Не думаю, что на семью Хабиба Нурмагомедова кто-то давил просто так. Нужно разобраться в ситуации. Если Усмана действительно задержала полиция, то пускай нанимает адвоката и доказывает свою невиновность».

В четверг 11 ноября появилась информация, что утром брат Хабиба Нурмагомедова вместе со своим другом Камалом Идрисовым наехали на полицейского в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву. В аэропорту «Шереметьево» их задержали.

Сам Усман Нурмагомедов опроверг сообщения о том, что был задержан полицией.