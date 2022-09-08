Валуев оценил шансы Вагабова в бою против Николсона

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился прогнозом на поединок между Вагабом Вагабовым и Алексом Николсоном, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Будем надеяться, что Вагаб будет в своем репертуаре. Не знаю, чего можно ожидать от его соперника, не знаком с его творчеством. В принципе, Вагабов всегда мощно дерется. У него хорошая ударная техника. Он достаточно много времени провел в боксерском зале, поэтому, скорее всего, будет выстраивать свою тактику и стараться реализовать свои сильные стороны», — приводит РЕН ТВ слова Валуева.

Также Валуев высказался по тенденции в боксе устраивать скандалы перед боем.

«Мы живем в тот век, когда многие пытаются выпендриться как только можно и оставить некий след в мозгу людей с клиповым мышлением. То есть для того, чтобы удержаться на плаву, сегодня мало быть просто талантливым, красивым и лучшим. Сейчас это уже целая наука, которая специально изучается публичными людьми», — добавил Валуев.

Бой между Вагабовым и Николсоном станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 30 сентября. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.