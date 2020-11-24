Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» видео с примирением бойцов Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

— Даже в суде примирение двух сторон считают самым лучшим решением конфликта, — заявил Валуев «СЭ». — Тем более, если это касается человеческих отношений.

Я знал об этом конфликте, но в мире происходит много гораздо более важных событий. Журналисты в день драки звонили мне наперебой, предлагали комментировать, на что я всем говорил — оставьте в покое, разберутся сами. Как видите, произошло то, что я говорил. Я могу поздравить вас, что очередная хайповая тема сошла на нет. А по-человечески — разобрались, ну и слава богу.

— Этот конфликт и его развязка будет примером для остальных бойцов ММА?

— Не привязывайте это к бойцам, к единоборствам в целом. Все то же самое могло произойти с участием любого человека. Факт того, что они помирились важнее всего остального. Люди разобрались? Разобрались. (Константин Колмаков)