Валентина Шевченко: «Я рассчитывала на нокаут»

Боец ММА Валентина Шевченко рассказала после победы над американкой Кэтлин Чукуган призналась, что рассчитывала нокаутировать соперницу.

— Я каждый раз готовлюсь, чем нужно. Поэтому тяжело на тренировках легко в бою, — сказала Шевченко после поединка. — Ждала ли я, что будет такая остановка? Да, я рассчитывала на досрочную победу. Думала о нокауте. Я открыта к боям. В дивизионе достаточно девушек. Я смотрю в будущее. Спасибо моей команде. Очень довольна, что защитила пояс здесь в Хьюстоне. Сейчас это еще один мой дом, я тут живу. Горжусь, что выступаю в UFC. Передаю привет всем болельщикам из России, Кыргызстана и стран СНГ. Передаю привет родному солнечному Кыргызстану.

На счету Шевченко 19 побед в 22 боях. У ее соперницы 3 поражения после 16 выходов в октагон.