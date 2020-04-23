Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри на съемках фильма

Голливудская актриса Холли Берри рассказала о съемках фильма «Оскорбленная». Обладательница «Оскара» сыграет в этом фильме главную роль, а также дебютирует в качестве режиссера. В кино снимается боец ММА, чемпионка UFC Валентина Шевченко. По словам Берри, во время съемок киргизская спортсменка сломала ей кость.

— Это фильм о провалившемся бойце ММА, которая была ближе к концу карьеры. Это своего рода путешествие, через которое она проходт, чтобы вернуть сына, которого она оставила в юности, затем обрести себя и восстановить карьеру, — цитирует MMA Junkie Берри, выступившей в шоу Джимми Феллона.

Изначально сценарий был написан для белой ирландской католической девочик в возрасте около 20 лет, поэтому мне многое пришлось переосмыслить. Было весело.

Я сломала что-то на съемках. И знаете что? Все нормально. Мне всегда бывает больно, но когда ты усердно работаешь, тебе обязательно будет больно. Когда самостоятельно выполняешь трюки, обязательно получаешь травмы.

Я дралась с настоящей чемпионкой UFC в полулегком весе Валентиной Шевченко. Она должна была нанести мне несколько настоящих ударов, и я должна была их принять. И я действительно сломала несколько костей. Она просто зверь, но я не могла бы просить более классного учителя и партнера по съемкам.