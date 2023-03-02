Валентина Шевченко рассказала о самой дорогой покупке: «Это нам приносит удовольствие»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила на вопрос о самом дорогостоящем приобретении.

— Вы говорили, что рационально тратите деньги, стараетесь не переплачивать, если в этом нет большого смысла. Такой подход наверняка к вам пришел с опытом. А можете вспомнить самую дорогую экспрессивную покупку?

— Лодку мы недавно купили, катер, — сказала Шевченко «СЭ». — Но я бы не сказала, что это экспрессивно. Сестра у меня самолет купила, но это же все потому, что мы этим занимаемся. Потому что мы это любим и связываем жизнь с этой деятельностью. Это нам приносит удовольствие, привносит баланс в нашу спортивную карьеру. Допустим, в одно время к соревнованиям подготовка, в другое время — путешествия. Это и создает тот баланс, который нужен спортсмену для длительного продолжения карьеры. Я не такой человек, чтобы увидеть какую-нибудь... люди говорят, что это круто, и нужно обязательно это купить (смеется). Нет, у меня нет такого. Если мне понравилась вещь, то она понравилась. Она может быть брендовая, не брендовая, но она должна быть качественная и она должна душе лежать. Я считаю, это самое важное, когда ты покупаешь что-то. Я так была воспитана.

В ночь на 5 марта на турнире UFC 285 Валентина Шевченко проведет уже восьмую защиту пояса — соперницей станет мексиканка Алекса Грассо.