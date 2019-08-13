Валентина Шевченко готова выйти на бой против Сехудо и стать межгендерной чемпионкой UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко готова выйти на ринг против действующего чемпиона промоушена в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо.

Ранее 32-летний американец через соцсети заявил, что готов выйти на ринг против девушки из Киргизии и стать первым в истории межгендерным чемпионом мира.

– Сейчас у меня два потенциальных соперника на защиту титула. Это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо..., – отметила Шевченко в эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани. -Когда увидела его видео, то засмеялась. Это смешно.

Думала, он хотя бы поздравит меня с победой... Нужно быть аккуратным со своими желаниями. Он – охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние.

Я не знаю, серьезно ли он, но он был настойчив. Я никого не боюсь. После посленднего боя я сказала, что готова к любому сопернику.