Валентина Шевченко готова выйти на бой против Сехудо и стать межгендерной чемпионкой UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко готова выйти на ринг против действующего чемпиона промоушена в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо.
Ранее 32-летний американец через соцсети заявил, что готов выйти на ринг против девушки из Киргизии и стать первым в истории межгендерным чемпионом мира.
– Сейчас у меня два потенциальных соперника на защиту титула. Это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо..., – отметила Шевченко в эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани. -Когда увидела его видео, то засмеялась. Это смешно.
Думала, он хотя бы поздравит меня с победой... Нужно быть аккуратным со своими желаниями. Он – охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние.
Я не знаю, серьезно ли он, но он был настойчив. Я никого не боюсь. После посленднего боя я сказала, что готова к любому сопернику.
Take that King of Cringe, @henrycejudo! pic.twitter.com/I7Dykgv3c9— Ariel Helwani (@arielhelwani) August 13, 2019