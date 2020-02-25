Чемпион АСА в тяжелом весе Мухумат Вахаев прокомментировал «СЭ» бой с Евгением Гончаровым. Поединок состоялся 21 февраля на шоу АСА 104 и завершился победой Вахаева удушающим приемом в третьем раунде.

— Как себя чувствуете после такого сложного поединка?

— Нормально, чемпионом себя чувствую. Здоров, все хорошо, все прекрасно. Спасибо.

— Вы пропустили много ударов, а это все-таки тяжелый вес. Сложно было это все вытерпеть?

— Пересмотрел бой. Действительно, кажется, что много пропускал. Но при каждом ударе я откидывал голову назад, смягчая удар. Не сказал бы, что пропустил много тяжелых ударов, но парочка была, по правде говоря.

— Парочка именно сильно ощутимых?

— Достаточно. Даже синяк появился под левым глазом. Однако ничего серьезного нет. Просто чувствительные удары были. На тренировках бывало и жестче. Для меня это был нормальный спарринг.

На счету 29-летнего Вахаева 9 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 33-летнего Гончарова — 15 побед и 3 поражения. (Илья Андреев)