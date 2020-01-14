Вахаев намекнул, что чемпион ACA Гончаров будет убегать от него в клетке

Претендент на пояс АСА в тяжелом весе Мухумат Вахаев намекнул действующему чемпиону организации Евгению Гончарову, что тот будет убегать от него в клетке 21 марта, выложив видео-ролик в Instagram.

Вахаев и Гончаров проведут бой 21 февраля в Краснодаре на шоу АСА 105.

На счету 33-летнего Гончарова 15 побед и 2 поражения в ММА. У Вахаева — 7 побед и 1 ничья в 12 поединках. У 29-летнего Вахаева 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.