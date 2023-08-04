Вагабов рассказал, как Магомедшарипов предлагал ему миллион рублей за отказ в съемках интервью

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов рассказал, как бывший топовый боец UFC Забит Магомедшарипов предлагал ему миллион рублей за отказ в съемках интервью.

«Меньше «единички» я не разговариваю, Забит знает это, — сказал Вагабов в интервью «СЭ». — Скажу без шуток, что я бы сказал Забиту: «Да, хорошо», и он дал бы мне миллион рублей. Сто пудов, чтобы я его оставил. Он по-братски был готов на это, лишь бы не сниматься. Миллион-полтора он бы вытащил».

В июле на канале URF MEDIA в YouTube вышел большой подкаст с участием Забита Магомедшарипова. В роли одного из ведущих выступил Вагабов.