Вадим Немков: «Заплачу за победу над Бейдером любую цену!»

Российский боец ММА Вадим Немков анонсировал свой поединок с Райаном Бейдером. Он состоится на турнире Bellator 243 в Сан-Хосе (США).

— В День Победы будет только одна победа!- написал россиянин в Instagram. — Я заплачу за это любую цену! Это мое время в Беллатор!

27-летний Немков провел 13 поединков в ММА и одержал 11 побед при двух поражениях. Он выступает в полутяжелом весе. Представитель этой же категории 36-летний Бейдер в 32 боях одержал 27 побед при пяти поражениях.