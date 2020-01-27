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Вадим Немков: «Заплачу за победу над Бейдером любую цену!»

23:16
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Российский боец ММА Вадим Немков анонсировал свой поединок с Райаном Бейдером. Он состоится на турнире Bellator 243 в Сан-Хосе (США).

— В День Победы будет только одна победа!- написал россиянин в Instagram. — Я заплачу за это любую цену! Это мое время в Беллатор!

27-летний Немков провел 13 поединков в ММА и одержал 11 побед при двух поражениях. Он выступает в полутяжелом весе. Представитель этой же категории 36-летний Бейдер в 32 боях одержал 27 побед при пяти поражениях.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B71aspHprzT/

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