Вадим Немков рассказал, считает ли себя лучшим полутяжем в мире

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе, после победы над Райаном Бейдером прокомментировал мнение болельщиков, что он является лучшим бойцом полутяжелого веса в мире.

— Считаю ли я себя лучшим полутяжем в мире? Не знаю, если люди так считают, я не против. К этому бою хорошо подготовились и выиграли. Если к каждому бою будем так готовиться, то можно у всех выигрывать, — сказал Немков «СЭ». (Михаил Потапов)