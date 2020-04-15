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«В UFC не хотели рисковать чемпионством Хабиба». Сен-Пьер объяснил, почему не состоялся бой с Нурмагомедовым

14:59
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Жорж Сен-Пьер рассказал, почему не состоялся его бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее канадец заявлял, что готов вернуться ради встречи с россиянином.

— Я хотел поединка с Хабибом, потому что он лучший, — приводит слова Сен-Пьера ESPN. — Он тоже был не против. Руководство UFC не хотело рисковать его чемпионством, моя победа оставила бы пояс вакантным.

Я предлагал нейтральный поединок. Они решили по-другому, у них другие планы на Хабиба, они защищают свои инвестиции. Единственный вариант, при котором они бы провели этот бой — если бы были уверены, что я проиграю.

38-летний канадец завершил карьеру в начале 2019 года.

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