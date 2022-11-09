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Сегодня, 11:55

В RCC утвердили дату поединка Шлеменко и Исмаилова

Иван Торопцев
Корреспондент
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Промоушен RCC утвердил дату проведения поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Бой возглавит турнир RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец».

Изначально планировалось, что Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко проведут поединок в августе нынешнего года, однако Исмаилову потребовалась операция на колене.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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