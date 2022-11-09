Фирас Захаби дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Известный тренер по ММА Фирас Захаби предположил, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) сможет победить Алекса Перейру (6-1) на UFC 281.

«Мне кажется, что Исраэль Адесанья победит, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — Я пересмотрел их очные противостояния, и мне показалось, что Адесанья выиграл первый бой. Во втором бою Адесанья давил, но пропустил сильный удар. У Перейры просто фантастический левый хук. Один из лучших, что я когда-либо видел. Он очень опасный боец, невероятный панчер. Но почему я ставлю на Адесанью? Потому что у него намного лучше защита.

Если вы посмотрите на бои Перейры, то заметите, что он частенько пропускает удары. Я ожидаю от Адесаньи лучшего футворка, лучшего контроля дистанции, лучшей защиты и острой атаки. Кроме того, Адесанья сам способен нокаутировать оппонента. Также у него богаче арсенал. Ставлю 51 на 49 в пользу Адесаньи".

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.