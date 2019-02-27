В Ивановской области задержали подозреваемого в убийстве бойца MMA

Сотрудники СУ СК России по Ивановской области и полиции задержали подозреваемого в убийстве бойца местного клуба Fightmafia MMA Ахмеда Гасанова, сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.

– Им оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, изъято орудие преступления – охотничье ружье 12 калибра, проводятся следственные и иные процессуальные действия, – написано в заявлении Следственного комитета на сайте.

Ранее сообщалось, что у Гасанова произошел конфликт в кафе, его оппонент достал оружие, выстрелил в спортсмена и уехал с места происшествия. 30-летний мужчина, получил огнестрельные ранения в голову, туловище и конечности – в результате чего скончался.