В дом Артема Резникова в Таиланде пробрались грабители и украли 7 тысяч долларов

Легковес ACA Артем Резников (23-6) сообщил, что в его виллу в Таиланде забрались грабители и украли деньги.

«Доброе утро на Пхукете! Залезли в виллу, и пока мы спали, нас ограбили! 7 тысяч долларов забрали. Хорошо хоть паспорта оставили. Вот такой вот отдых», — написал Резников в соцсетях.

Резников в прошлом бою победил Андрея Кошкина (22-9) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 23 декабря 2022-го на ACA 150 в Москве.