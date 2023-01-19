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Сегодня, 08:02

В дом Артема Резникова в Таиланде пробрались грабители и украли 7 тысяч долларов

Давид Хачатрян
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Легковес ACA Артем Резников (23-6) сообщил, что в его виллу в Таиланде забрались грабители и украли деньги.

«Доброе утро на Пхукете! Залезли в виллу, и пока мы спали, нас ограбили! 7 тысяч долларов забрали. Хорошо хоть паспорта оставили. Вот такой вот отдых», — написал Резников в соцсетях.

Резников в прошлом бою победил Андрея Кошкина (22-9) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 23 декабря 2022-го на ACA 150 в Москве.

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