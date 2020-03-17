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В 2020 году лига ACA планирует провести все запланированные турниры

17:56

Основатель лиги ACA Майрбек Хаcиев прокомментировал перенос турниров организации.

«Мы планировали провести в этом году от 15 до 17 турниров в основной лиге и от 6 до 8 турниров ACA Young Eagles, — сказал Хасиев. — Мы от этого количества не отказываемся, мы настроены их провести, но, вероятнее всего, в авральном режиме во втором полугодии этого года. Мы предполагаем, а Всевышний располагают. Но, если все будет идти благоприятно, как говорят специалисты в теплое время вирус будет полностью побежден, тогда у нас есть достаточно времени для маневра, и мы сделаем все возможное и от нас зависящее, чтобы выполнить наш график».

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