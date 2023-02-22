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Сегодня, 12:05

Усман Нурмагомедов провел тренировку с Кейном Веласкесом

Давид Хачатрян
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Непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) опубликовал видео тренировки с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Кейном Веласкесом (14-3).

«Тренировка с одним из легендарных тяжеловесов всех времен с Кейном Веласкесом. Он делится очень ценным опытом со всеми в зале. Спасибо легенда», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Веласкес завершил карьеру после поражения Франсису Нганну (17-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 17 февраля 2019 года на UFC на ESPN 1 в Финиксе, США.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MEFiBRJovOc

Усман Нурмагомедов
UFC
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