Усман Нурмагомедов провел тренировку с Кейном Веласкесом

Непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) опубликовал видео тренировки с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Кейном Веласкесом (14-3).

«Тренировка с одним из легендарных тяжеловесов всех времен с Кейном Веласкесом. Он делится очень ценным опытом со всеми в зале. Спасибо легенда», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Веласкес завершил карьеру после поражения Франсису Нганну (17-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 17 февраля 2019 года на UFC на ESPN 1 в Финиксе, США.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MEFiBRJovOc