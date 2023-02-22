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Сегодня, 11:50

Предполагаемая жертва нападения Конора Макгрегора на яхте отозвала свой иск

Давид Хачатрян
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Саманта Мерфи, обвинившая экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) в нападении на нее, отозвала свой гражданский иск против бойца, сообщает ирландское СМИ Independent. Адвокат женщины подтвердил, что было подано уведомление о прекращении дела.

Ранее Мерфи заявила, что ирландский боец ударил ее на яхте и грозился утопить. Инцидент произошел на Ибице в июле 2022-го. Макгрегор все обвинения отрицает.

При этом в начале года неизвестные пытались пробраться в дом Мерфи, а также сожгли ее автомобиль.

Конор Макгрегор
UFC
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