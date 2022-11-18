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Сегодня, 15:10

Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Патрики Фрейре (слева) и Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

В ночь на 19 ноября в Чикаго (США) на Wintrust Arena пройдет турнир Bellator 288, где в со-главном бою за титул чемпиона мира в легком весе подерутся россиянин Усман Нурмагомедов и бразилец Патрики Фрейре.

Поединок между Нурмагомедовым и Фрейре начнется около 06.30 по московскому времени. Видеотрансляция их противостояния будет доступна на официальном YouTube-канале Bellator и на сервисе Showtime.

На счету 36-летнего Фрейре в ММА — 24 победы и 10 поражений. 5 ноября 2021-го бразилец выиграл у Питера Куилли техническим нокаутом на Bellator 270.

У 24-летнего Нурмагомедова 15 побед и 0 поражений в ММА. В своем последнем поединке 22 июля 2022 года россиянин победил сабмишном Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283.

Усман Нурмагомедов
ММА
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