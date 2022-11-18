Хабиб Нурмагомедов пропустит чемпионский бой своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в Bellator

Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что пропустит чемпионский бой своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в Bellator.

«На этот раз меня рядом с вами не будет, но в любом случае драться придется вам самим, удачи вам братишки», — написал Хабиб в социальных сетях.

Усман Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Патрики Фрейре (24-10) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

В активе 24-летнего Усмана Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.