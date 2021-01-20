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Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: видео победы россиянина

18:32
Умар Нурмагомедов. Фото MMA Junkie.
Умар Нурмагомедов. Фото MMA Junkie.
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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов, дебютировал в UFC с победы.

Россиянин победил бойца из Казахстана Сергея Морозова. Нурмагомедов выиграл поединок удушающим приемом во втором раунде.

В смешанных единоборствах 25-летний Умар Нурмагомедов до боя с Морозовым одержал 12 побед в 12 поединках. Контракт с UFC он подписал в феврале.

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