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Сегодня, 14:56

Умар Нурмагомедов рассказал, что после нокаута переживал за состояние Барселоса

Давид Хачатрян
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27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) рассказал, почему он провел добивание Раони Барселосу (17-4).

«Я хотел убедиться, что с ним все в порядке, — сказал Нурмагомедов FULL SEND MMA. — В моменте я не увидел, что это был сумасшедший нокаут, поэтому я подумал, что он попытается встать. Вот почему я сразу же его добил. Когда я увидел, что он отключился, то попытался ему помочь, я беспокоился о нем».

Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

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