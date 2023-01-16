Умар Нурмагомедов рассказал, что после нокаута переживал за состояние Барселоса

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) рассказал, почему он провел добивание Раони Барселосу (17-4).

«Я хотел убедиться, что с ним все в порядке, — сказал Нурмагомедов FULL SEND MMA. — В моменте я не увидел, что это был сумасшедший нокаут, поэтому я подумал, что он попытается встать. Вот почему я сразу же его добил. Когда я увидел, что он отключился, то попытался ему помочь, я беспокоился о нем».

Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.