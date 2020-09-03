Украинского бойца UFC отстранили на 14 месяцев за употребление допинга

Украинский боец UFC Александр Доскальчук дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление запрещенных препаратов.

— 30-летний Доскальчук сдал положительные тесты на наличие в организме метаболитов местеролона в результате анализа мочи, взятого 6 июня 2020 года, — говорится в заявлении USADA. — Местеролон не входит в состав анаболических агентов и запрещен в UFC.

Отмечается, что спортсмену смягчили наказание, поскольку он доказал, что запрещенный препарат попал в его организм по вине врача.

Доскальчук — экс-чемпион M1 Challenge в наилегчайшей весовой категории. Спортсмен подписал контракт с UFC, но не успел дебютировать в организации.