Украинский борец Беленюк пошутил о своих советах Конору перед поединком с Серроне

Украинский борец, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Жан Беленюк опубликовал в Instagram совместное фото с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. В записи он пошутил по поводу того, как он якобы давал советы ирландцу перед поединком с Дональдом Серроне. Конор нокаутировал своего соперника в первом раунде главного поединка UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

— Конор, все очень просто, значит, бьешь Серроне левой ногой в челюсть и добиваешь в партере! ? ?

— Понял, мой темнокожий братик. Это не займет более сорока секунд, -написал Беленюк, поздравив Конора с победой.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе.