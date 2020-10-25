Уиттакер хочет провести реванш с Адесаньей

Австралийский боец Роберт Уиттакер победил Джареда Каннонье на турнире UFC 254. Теперь он хочет сразиться с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей?.

— Я действительно хочу сразиться с ним однажды, — цитирует MMA Junkie Уиттакера. — Чувствую, что наши пути снова пересекутся. Как воин, я должен это делать, но меня не волнует, с кем я буду сражаться следующим. Вся моя ментальность в отношении этой игры — «выстройте их в ряд, а я их побью».

Напомним, в октябре 2019 года на UFC 243 Адесанья победил Уиттакера во втором раунде нокаутом.