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«Уход отца Хабиба — это трагический знак всем нам свыше». Мамиашвили — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля 2020, 15:05
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии «СЭ» назвал ушедшего из жизни Абдулманапа Нурмагомедова выдающимся тренером и психологом.

— Не укладывается в голове. Человек, полный сил, задач, целей и с возможностью их реализации — и в момент его не стало. Будем молиться за его близких и родных. Хабиб — сильный человек, надеюсь, он переживет эту утрату, а родственники разделят с ним горечь. В последнее время он помогал нашим девушкам, особенно много работал над психологией, он был на чемпионате мира со всеми ребятами. Добрый, контактный человек. И выдающийся тренер с большой буквы, уровень Хабиба это показывает. Тяжелейшая, невосполнимая утрата. Его уход — это трагический знак всем нам свыше. Со снятием ограничений по коронавирусу надо быть очень осторожными. (Дмитрий Кузнецов)

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