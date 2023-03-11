Кевин Джонсон — о Дацике: «У него нет техники, стиля и навыков. Он просто крепкий парень»

Американский боксер Кевин Джонсон высказался о российском бойце Вячеславе Дацике.

«У него нет техники, у него нет стиля, у него нет навыков, он просто крепкий парень, я думаю показать ему Мухаммеда Али в эту ночь. Планирую их познакомить через свой бокс», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет на арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию самого «тяжелого» турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.